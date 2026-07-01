Uma frente fria deve chegar com mais força ao Vale do Paraíba no sábado (4), após mudança na previsão que antes indicava virada do tempo já na sexta-feira, de acordo com o pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.
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O impacto principal será a queda das temperaturas, com mais nuvens no Litoral Norte e máximas perto de 18°C a 20°C em várias áreas da região.
Escobar explicou que a mudança na chegada da frente fria faz parte da rotina da previsão. Modelos meteorológicos passam por atualizações diárias, e pequenos deslocamentos de sistemas atmosféricos alteram o momento da chegada do frio, da nebulosidade e da chuva.
Nesta quarta (1º) e na quinta-feira, o tempo permanece com predomínio de sol em grande parte da região. O mesmo padrão deve alcançar boa parte da sexta-feira no Vale do Paraíba, principalmente no Vale Histórico.
A mudança começa primeiro na faixa litorânea. No Litoral Norte, a virada do vento para sul e sudeste deve aumentar a nebulosidade e derrubar a temperatura a partir da tarde e da noite de sexta-feira.
Tempo hoje e amanhã
Quarta e quinta terão sol, tempo seco e pouca formação de nuvens em grande parte do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
O motivo é a presença de um sistema de alta pressão na média troposfera, a cerca de 5 mil metros de altitude. Esse sistema atua como uma espécie de tampa atmosférica. Ele pressiona o ar de cima para baixo e dificulta a formação de nuvens mais carregadas.
Com isso, as tardes ficam mais quentes. No Vale Histórico, as máximas podem chegar a 27°C ou 28°C. A umidade relativa do ar deve cair para valores entre 25% e 35%, faixa que exige atenção, principalmente no período da tarde.
Quando a temperatura sobe, a umidade relativa do ar cai. Por isso, o tempo parece mais seco, mesmo sem calor extremo. A recomendação é aumentar a hidratação, evitar esforço físico intenso no horário mais quente e redobrar o cuidado com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
O que muda na sexta
Na sexta (3), a mudança será mais perceptível no Litoral Norte, em cidades como Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. A entrada de vento de sul e sudeste deve aumentar as nuvens, derrubar a temperatura e trazer chance de chuva fraca ou chuvisco em pontos da faixa litorânea.
No Vale do Paraíba, a alteração será menor ao longo do dia. Em áreas do Vale Histórico, como Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro e Bananal, o sol ainda deve aparecer por boa parte do período. As máximas devem cair pouco, com valores perto de 25°C.
São José dos Campos e áreas mais próximas da Grande São Paulo devem sentir antes o aumento de nebulosidade e a entrada de ar mais frio. Mesmo assim, o frio forte só deve se consolidar no sábado.
Frio chega com força
O frio deve chegar com mais força no sábado (4). A queda será mais clara nas temperaturas máximas, ou seja, a tarde ficará bem mais fria em relação aos dias anteriores.
No Vale Histórico, as máximas devem ficar entre 18°C e 20°C. Em Campos do Jordão e áreas próximas da Serra da Mantiqueira, a máxima pode ficar perto de 14°C.
No Litoral Norte, a previsão também indica máximas próximas de 18°C a 20°C no sábado, com tempo mais fechado e chance de chuvisco. A sensação pode ser de frio maior por causa do vento e da umidade.
No interior do Vale, o vento de sul a sudoeste pode permitir algumas aberturas de sol. Esse detalhe faz diferença. Se o vento fosse persistente de sudeste, a tendência seria de tempo mais fechado por mais tempo. Com vento de sudoeste, o céu ainda pode abrir em alguns momentos, principalmente no Vale Histórico.
Domingo e começo da semana
O domingo ainda deve ter frio, nuvens e algumas aberturas de sol. A temperatura começa a se recuperar de forma lenta, mas o dia ainda terá cara de inverno.
No Vale Histórico, as máximas podem ficar perto de 20°C ou 21°C. Em Campos do Jordão, a sensação de frio deve persistir. As mínimas não devem cair de forma tão forte no primeiro momento porque a nebulosidade limita a perda de calor durante a madrugada.
Na segunda-feira (6), o sol deve aparecer por períodos mais longos. A tendência é de tempo mais aberto, com redução gradual da nebulosidade e elevação lenta das temperaturas durante a tarde.