Uma frente fria deve chegar com mais força ao Vale do Paraíba no sábado (4), após mudança na previsão que antes indicava virada do tempo já na sexta-feira, de acordo com o pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.

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O impacto principal será a queda das temperaturas, com mais nuvens no Litoral Norte e máximas perto de 18°C a 20°C em várias áreas da região.