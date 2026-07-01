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MAIS FRIO

Frente fria atrasa e temperatura cai na região a partir de sábado

Por Jesse Nascimento | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 4 min
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Frio chega com mais força à região no sábado
Frio chega com mais força à região no sábado

Uma frente fria deve chegar com mais força ao Vale do Paraíba no sábado (4), após mudança na previsão que antes indicava virada do tempo já na sexta-feira, de acordo com o pesquisador e meteorologista do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Gustavo Escobar.

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O impacto principal será a queda das temperaturas, com mais nuvens no Litoral Norte e máximas perto de 18°C a 20°C em várias áreas da região.

Escobar explicou que a mudança na chegada da frente fria faz parte da rotina da previsão. Modelos meteorológicos passam por atualizações diárias, e pequenos deslocamentos de sistemas atmosféricos alteram o momento da chegada do frio, da nebulosidade e da chuva.

Nesta quarta (1º) e na quinta-feira, o tempo permanece com predomínio de sol em grande parte da região. O mesmo padrão deve alcançar boa parte da sexta-feira no Vale do Paraíba, principalmente no Vale Histórico.

A mudança começa primeiro na faixa litorânea. No Litoral Norte, a virada do vento para sul e sudeste deve aumentar a nebulosidade e derrubar a temperatura a partir da tarde e da noite de sexta-feira.

Tempo hoje e amanhã

Quarta e quinta terão sol, tempo seco e pouca formação de nuvens em grande parte do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

O motivo é a presença de um sistema de alta pressão na média troposfera, a cerca de 5 mil metros de altitude. Esse sistema atua como uma espécie de tampa atmosférica. Ele pressiona o ar de cima para baixo e dificulta a formação de nuvens mais carregadas.

Com isso, as tardes ficam mais quentes. No Vale Histórico, as máximas podem chegar a 27°C ou 28°C. A umidade relativa do ar deve cair para valores entre 25% e 35%, faixa que exige atenção, principalmente no período da tarde.

Quando a temperatura sobe, a umidade relativa do ar cai. Por isso, o tempo parece mais seco, mesmo sem calor extremo. A recomendação é aumentar a hidratação, evitar esforço físico intenso no horário mais quente e redobrar o cuidado com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

O que muda na sexta

Na sexta (3), a mudança será mais perceptível no Litoral Norte, em cidades como Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. A entrada de vento de sul e sudeste deve aumentar as nuvens, derrubar a temperatura e trazer chance de chuva fraca ou chuvisco em pontos da faixa litorânea.

No Vale do Paraíba, a alteração será menor ao longo do dia. Em áreas do Vale Histórico, como Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro e Bananal, o sol ainda deve aparecer por boa parte do período. As máximas devem cair pouco, com valores perto de 25°C.

São José dos Campos e áreas mais próximas da Grande São Paulo devem sentir antes o aumento de nebulosidade e a entrada de ar mais frio. Mesmo assim, o frio forte só deve se consolidar no sábado.

Frio chega com força

O frio deve chegar com mais força no sábado (4). A queda será mais clara nas temperaturas máximas, ou seja, a tarde ficará bem mais fria em relação aos dias anteriores.

No Vale Histórico, as máximas devem ficar entre 18°C e 20°C. Em Campos do Jordão e áreas próximas da Serra da Mantiqueira, a máxima pode ficar perto de 14°C.

No Litoral Norte, a previsão também indica máximas próximas de 18°C a 20°C no sábado, com tempo mais fechado e chance de chuvisco. A sensação pode ser de frio maior por causa do vento e da umidade.

No interior do Vale, o vento de sul a sudoeste pode permitir algumas aberturas de sol. Esse detalhe faz diferença. Se o vento fosse persistente de sudeste, a tendência seria de tempo mais fechado por mais tempo. Com vento de sudoeste, o céu ainda pode abrir em alguns momentos, principalmente no Vale Histórico.

Domingo e começo da semana

O domingo ainda deve ter frio, nuvens e algumas aberturas de sol. A temperatura começa a se recuperar de forma lenta, mas o dia ainda terá cara de inverno.

No Vale Histórico, as máximas podem ficar perto de 20°C ou 21°C. Em Campos do Jordão, a sensação de frio deve persistir. As mínimas não devem cair de forma tão forte no primeiro momento porque a nebulosidade limita a perda de calor durante a madrugada.

Na segunda-feira (6), o sol deve aparecer por períodos mais longos. A tendência é de tempo mais aberto, com redução gradual da nebulosidade e elevação lenta das temperaturas durante a tarde.

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