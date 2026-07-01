A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 1.239 empregos com carteira assinada em maio e anotou crescimento de 35% comparado ao saldo de abril, de 915. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

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Na comparação com maio de 2025, mês com 1.753 empregos gerados na região, a redução foi de 29%.