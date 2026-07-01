A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 1.239 empregos com carteira assinada em maio e anotou crescimento de 35% comparado ao saldo de abril, de 915. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
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Na comparação com maio de 2025, mês com 1.753 empregos gerados na região, a redução foi de 29%.
O saldo acumulado dos primeiros cinco meses de 2026 é de 5.043 empregos, com 141.674 admissões e 136.631 desligamentos. O resultado representa o menor saldo acumulado para o período desde 2020, quando a região perdeu 26.223 empregos de janeiro a maio, em plena pandemia.
Nos últimos 12 meses, de junho de 2025 a maio de 2026, o saldo da região é positivo em 6.911 postos de trabalho.
A região terminou 2025 com 13.322 empregos gerados, o mais baixo resultado desde 2020, quando o Vale terminou o ano perdendo 14.106 empregos.
Cidades
Vinte e nove cidades do Vale tiveram saldo positivo de emprego de janeiro a maio de 2026, com maior saldo em São José dos Campos (2.037), Taubaté (1.461), Tremembé (1.307), Guaratinguetá (592) e Caçapava (494).
Outras 10 cidades tiveram saldo negativo nos primeiros cinco meses do ano, com pior desempenho em Caraguatatuba (-962), Jacareí (-860), Ubatuba (-631), São Sebastião (-283) e Cachoeira Paulista (-152).