Os funcionários da Urbam (Urbanizadora Municipal) que participaram do recente movimento de greve foram surpreendidos com descontos em seus vencimentos.

Após a liberação dos holerites na tarde de terça-feira (30), os colaboradores constataram que, além do corte no vale-refeição, também foram aplicados descontos referentes aos dias de trabalho não cumpridos devido à paralisação.

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