Um homem foi preso em Caraguatatuba acusado de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (29), durante uma averiguação de perturbação do sossego, e resultou na apreensão de drogas, dinheiro, celulares e da moto que ele pilotava, uma Honda CB 250 Twister.

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Policiais militares patrulhavam a região do Centro após denúncia de perturbação do sossego e uso de drogas quando avistaram o suspeito conduzindo a moto.