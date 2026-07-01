01 de julho de 2026
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Motociclista é preso com drogas em perturbação do sossego

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões em Caraguatatuba
Apreensões em Caraguatatuba

Um homem foi preso em Caraguatatuba acusado de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (29), durante uma averiguação de perturbação do sossego, e resultou na apreensão de drogas, dinheiro, celulares e da moto que ele pilotava, uma Honda CB 250 Twister.

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Policiais militares patrulhavam a região do Centro após denúncia de perturbação do sossego e uso de drogas quando avistaram o suspeito conduzindo a moto.

Ele foi abordado e, na busca pessoal, foi localizada uma bolsa contendo entorpecentes fracionados e prontos para a venda.

Ao todo, foram apreendidas 86,19 g de drogas:

  • 74,68 g de maconha;
  • 7,24 g de haxixe;
  • 4,27 g de ecstasy.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos dois aparelhos celulares, R$ 105 em espécie e a motocicleta.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia e permaneceu preso à disposição da Justiça.

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