Um homem procurado pela Justiça foi preso em Taubaté. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (26), no bairro Chácara Silvestre.

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A equipe da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou um veículo VW/Voyage ocupado por três homens e, embora nada de ilícito tenha sido localizado, a consulta aos sistemas apontou que um deles era procurado pela Justiça, com dez mandados de prisão em aberto.