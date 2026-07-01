01 de julho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado com dez mandados de prisão é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça foi preso em Taubaté. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (26), no bairro Chácara Silvestre.

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A equipe da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou um veículo VW/Voyage ocupado por três homens e, embora nada de ilícito tenha sido localizado, a consulta aos sistemas apontou que um deles era procurado pela Justiça, com dez mandados de prisão em aberto.

Entre os crimes atribuídos a ele estão furto, roubo e estelionato. Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso.

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