Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Taubaté. A ocorrência foi registrada na rua Canadá, no bairro Jardim das Nações, na madrugada de terça-feira (30).

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Policiais avistaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença da equipe, mas foi alcançado. Na abordagem, foi localizado com ele um revólver calibre .32 municiado com 6 cartuchos intactos. Ele também levava um cartucho no bolso.