01 de julho de 2026
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PORTE ILEGAL

Homem é preso com arma e cartucho no bolso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Revólver .32 e munições apreendidas em Taubaté
Revólver .32 e munições apreendidas em Taubaté

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Taubaté. A ocorrência foi registrada na rua Canadá, no bairro Jardim das Nações, na madrugada de terça-feira (30).

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Policiais avistaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a presença da equipe, mas foi alcançado. Na abordagem, foi localizado com ele um revólver calibre .32 municiado com 6 cartuchos intactos. Ele também levava um cartucho no bolso.

Ele foi conduzido ao plantão e mantido preso à disposição da Justiça.

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