Um homem foi preso por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo em Tremebé. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (29), no bairro Flor do Campo.

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A Polícia Militar foi acionada para atendimento e, no local, visualizou uma mulher pedindo socorro. Ela informou que o marido possuía uma arma de fogo na residência. Ao perceber a presença da viatura, ele correu para dentro da casa e tentou se esconder, mas com apoio de outras viaturas, a equipe conseguiu alcançá-lo.