01 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher pede socorro e marido é preso com pistola 9mm no Vale

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Pistola 9mm da marca Canik apreendida em Tremembé
Pistola 9mm da marca Canik apreendida em Tremembé

Um homem foi preso por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo em Tremebé. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (29), no bairro Flor do Campo.

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A Polícia Militar foi acionada para atendimento e, no local, visualizou uma mulher pedindo socorro. Ela informou que o marido possuía uma arma de fogo na residência. Ao perceber a presença da viatura, ele correu para dentro da casa e tentou se esconder, mas com apoio de outras viaturas, a equipe conseguiu alcançá-lo.

Foram localizados uma pistola 9 mm, da marca Canik, 21 munições, um simulacro de pistola e um aparelho celular.Ele foi conduzido ao distrito policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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