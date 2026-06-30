Amigos e familiares de Victor Manoel dos Santos Jesus, de 23 anos, realizaram um protesto no fim da tarde desta terça-feira (30), na Rua João Miacci, na zona sul de São José dos Campos.
A manifestação ocorreu após a Justiça conceder liberdade provisória à motorista de aplicativo envolvida no acidente que resultou na morte do motociclista. O grupo se reuniu para pedir justiça pelo caso.
A motorista, de 38 anos, havia sido presa em flagrante no último sábado (27), após o acidente registrado na Estrada José Augusto Teixeira, também na zona sul da cidade.
Depois da audiência de custódia, a Justiça determinou a soltura da investigada, com aplicação de medidas cautelares. Entre elas, estão a proibição de dirigir veículos e de atuar como motorista por aplicativo enquanto as investigações continuam.
As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades. Segundo informações divulgadas, o protesto foi pacífico.