Um motociclista morreu em um grave acidente registrado no início da noite desta terça-feira (30), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em São José dos Campos.

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente aconteceu por volta das 18h56, na altura do km 5, no sentido norte da rodovia. A dinâmica preliminar indica que a motocicleta atingiu a traseira de um Chevrolet Corsa que seguia pela faixa da direita.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo. Na sequência, um segundo veículo, que ainda não foi identificado, atropelou a vítima e fugiu do local sem prestar socorro.