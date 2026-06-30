Um motociclista morreu em um grave acidente registrado no início da noite desta terça-feira (30), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em São José dos Campos.
De acordo com as informações apuradas no local, o acidente aconteceu por volta das 18h56, na altura do km 5, no sentido norte da rodovia. A dinâmica preliminar indica que a motocicleta atingiu a traseira de um Chevrolet Corsa que seguia pela faixa da direita.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo. Na sequência, um segundo veículo, que ainda não foi identificado, atropelou a vítima e fugiu do local sem prestar socorro.
Segundo a concessionária Ecovias Leste Paulista, equipes que atenderam a ocorrência encontraram, próximo ao corpo da vítima, um para-choque com a placa do veículo suspeito de ter realizado o atropelamento. O automóvel, no entanto, não foi localizado até o momento.
A vítima morreu no local. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades, que também trabalham para identificar o motorista que deixou a cena após o atropelamento.
Durante o atendimento da ocorrência, a faixa 2 e o acostamento da pista sentido norte permaneceram parcialmente interditados. Não houve registro de congestionamento.