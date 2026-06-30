Um homem de 60 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto assistia à partida entre Brasil e Japão, disputada pela Copa do Mundo. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu.
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O caso aconteceu na segunda-feira (29), em uma padaria de Goiânia. Segundo as informações, o torcedor passou mal durante o jogo, o que levou pessoas que estavam no local a acionarem o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Enquanto a equipe se deslocava para o atendimento, uma médica reguladora orientou, por telefone, que uma pessoa iniciasse imediatamente as manobras de massagem cardíaca.
Após a chegada da equipe do Samu, os procedimentos de reanimação continuaram por cerca de uma hora. Em alguns momentos, o paciente chegou a apresentar sinais de recuperação, mas morreu ainda no local.
A médica responsável pela orientação reforçou que, em casos de parada cardiorrespiratória, o início imediato das compressões torácicas e o acionamento do Samu pelo telefone 192 podem aumentar as chances de sobrevivência da vítima.