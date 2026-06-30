Um homem de 60 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto assistia à partida entre Brasil e Japão, disputada pela Copa do Mundo. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu.

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O caso aconteceu na segunda-feira (29), em uma padaria de Goiânia. Segundo as informações, o torcedor passou mal durante o jogo, o que levou pessoas que estavam no local a acionarem o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).