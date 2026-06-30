A Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) de Jacareí amplia, a partir desta quinta-feira (2), a oferta de viagens em duas linhas do transporte coletivo. Ao todo, serão acrescentadas 22 partidas para atender passageiros nos períodos de maior demanda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As mudanças contemplam as linhas 10 – Parque Imperial/Jardim Pedramar e 18 – Rio Abaixo/Jardim Paraíso. Segundo a prefeitura, a ampliação busca oferecer mais opções de embarque e reduzir o tempo de espera dos usuários.