A Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) de Jacareí amplia, a partir desta quinta-feira (2), a oferta de viagens em duas linhas do transporte coletivo. Ao todo, serão acrescentadas 22 partidas para atender passageiros nos períodos de maior demanda.
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As mudanças contemplam as linhas 10 – Parque Imperial/Jardim Pedramar e 18 – Rio Abaixo/Jardim Paraíso. Segundo a prefeitura, a ampliação busca oferecer mais opções de embarque e reduzir o tempo de espera dos usuários.
A Linha 10 passará a contar com 14 viagens adicionais, sendo sete no sentido centro e sete no sentido bairro. Os novos horários serão distribuídos ao longo do dia, incluindo reforços no início da noite.
Já a Linha 18 terá oito novas viagens, com quatro em cada sentido. As partidas extras serão concentradas em horários de maior movimento nos períodos da manhã e da tarde.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a medida faz parte do acompanhamento contínuo da operação do transporte coletivo, com ajustes na oferta de viagens conforme a demanda de passageiros.
As novas tabelas de horários estarão disponíveis a partir desta quinta-feira no site da concessionária responsável pelo serviço.