A Prefeitura de Taubaté promove nesta quarta-feira (1º) uma ação de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos. O atendimento será realizado por ordem de chegada, das 9h às 16h, ou até o fim das doses disponíveis.

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A vacinação acontecerá no Centro Comunitário do bairro Chácara Silvestre, localizado na Rua Isidoro Nogueira Tinoco, 1060. A aplicação será feita por agentes do Controle de Animais Sinantrópicos, vinculado à Secretaria de Saúde.