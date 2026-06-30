A Prefeitura de Taubaté promove nesta quarta-feira (1º) uma ação de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos. O atendimento será realizado por ordem de chegada, das 9h às 16h, ou até o fim das doses disponíveis.
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A vacinação acontecerá no Centro Comunitário do bairro Chácara Silvestre, localizado na Rua Isidoro Nogueira Tinoco, 1060. A aplicação será feita por agentes do Controle de Animais Sinantrópicos, vinculado à Secretaria de Saúde.
O imunizante deverá ser aplicado no próprio local, não sendo permitido que as doses sejam levadas para casa.
Os tutores que possuírem a carteirinha de vacinação do animal devem apresentá-la durante o atendimento. Caso o documento não esteja disponível, será entregue um comprovante da imunização.
Além da ação itinerante, o CAS mantém um ponto fixo de vacinação às terças-feiras, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O atendimento ocorre na unidade localizada na Avenida José Roberto Bueno de Mattos, 235, no Centro, e é aberto a tutores de todos os bairros, também por ordem de chegada.