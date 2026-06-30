As inscrições para o público geral da Corrida de Aniversário de São José dos Campos serão abertas neste sábado (4), a partir das 12h. Os interessados poderão se cadastrar gratuitamente pela plataforma Ticket Sports. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prova será disputada no dia 26 de julho, um dia antes do aniversário de 259 anos de São José dos Campos. A largada está marcada para as 7h, no Paço Municipal.