As inscrições para o público geral da Corrida de Aniversário de São José dos Campos serão abertas neste sábado (4), a partir das 12h. Os interessados poderão se cadastrar gratuitamente pela plataforma Ticket Sports. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.
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A prova será disputada no dia 26 de julho, um dia antes do aniversário de 259 anos de São José dos Campos. A largada está marcada para as 7h, no Paço Municipal.
Os participantes poderão escolher entre percursos de 5 quilômetros e 15 quilômetros na corrida, além da caminhada de 5 quilômetros. As três modalidades terão largada e chegada no Paço Municipal.
Organizado pelo Instituto Athlon em parceria com a Prefeitura, o evento também terá caráter solidário. Para retirar o kit, cada inscrito deverá entregar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.
Os atletas que integram o ranking da edição anterior terão um período exclusivo de inscrição entre quinta-feira (2), às 8h, e 10 de julho, às 17h.
O regulamento da prova e outras informações sobre o evento estão disponíveis na página oficial da Corrida de Aniversário e no regulamento do Circuito Joseense de Corridas de Rua.