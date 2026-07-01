Uma jovem de 23 anos morreu e um policial militar ficou gravemente ferido após um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As causas da colisão serão investigadas.
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O acidente ocorreu na noite de segunda-feira (29), na BR-101, nas proximidades do município de Gandu, no sul da Bahia. A vítima foi identificada como Laura Camilly Costa Sampaio, que estava no veículo ao lado do companheiro, Luan Roberto Rocha Santos, de 26 anos.
Segundo as informações iniciais, o carro em que o casal viajava colidiu com uma carreta. Com o impacto, Laura morreu antes da chegada do socorro.
Luan Roberto Rocha Santos, que é policial militar, foi resgatado em estado grave e encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde. As circunstâncias que provocaram o acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.