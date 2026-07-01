O desaparecimento de uma jovem de 22 anos terminou de forma trágica após o corpo dela ser localizado na manhã desta terça-feira (30). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e trabalha para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.
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A vítima foi identificada como Carla Naiany Molfi Reis. O corpo foi encontrado em uma área conhecida como Alto da Santa, no município de São Gabriel, após dias de buscas que mobilizaram familiares e moradores da região.
Carla estava desaparecida desde a última sexta-feira (27), quando foi vista pela última vez saindo em uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha.
Com a localização do corpo, a investigação passou a concentrar esforços na apuração das circunstâncias do crime. Entre as diligências, a Polícia Civil deverá analisar imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a esclarecer a dinâmica dos fatos.
O caso provocou forte comoção entre moradores de João Dourado e de municípios da região de Irecê, onde familiares e amigos haviam realizado mobilizações nas redes sociais em busca de informações sobre o paradeiro da jovem.
A Polícia Civil segue com as investigações e deve divulgar novas informações à medida que o caso avançar.