O desaparecimento de uma jovem de 22 anos terminou de forma trágica após o corpo dela ser localizado na manhã desta terça-feira (30). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e trabalha para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

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A vítima foi identificada como Carla Naiany Molfi Reis. O corpo foi encontrado em uma área conhecida como Alto da Santa, no município de São Gabriel, após dias de buscas que mobilizaram familiares e moradores da região.