Um pastor evangélico e professor de 66 anos morreu após sofrer um infarto enquanto assistia à partida entre Brasil e Japão. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.

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A vítima foi identificada como Ocimar Aquilino de Souza Oliveira. O caso ocorreu em Feira de Santana, onde ele passava o período de recesso escolar. Segundo familiares, Ocimar estava na casa da mãe quando começou a passar mal durante o jogo.