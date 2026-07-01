Um pastor evangélico e professor de 66 anos morreu após sofrer um infarto enquanto assistia à partida entre Brasil e Japão. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.
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A vítima foi identificada como Ocimar Aquilino de Souza Oliveira. O caso ocorreu em Feira de Santana, onde ele passava o período de recesso escolar. Segundo familiares, Ocimar estava na casa da mãe quando começou a passar mal durante o jogo.
De acordo com a família, o professor vinha sentindo dores no peito nos dias anteriores e pretendia procurar atendimento médico após o fim da partida. No entanto, sofreu um mal súbito antes de conseguir chegar a uma unidade de saúde.
Casado e pai de dois filhos, Ocimar dedicou parte da vida ao ministério pastoral, liderando uma igreja batista por vários anos. Também atuava como professor de filosofia e sociologia na rede estadual de ensino, com passagens por escolas de Feira de Santana e de Ruy Barbosa.
O velório foi realizado em Feira de Santana. O sepultamento está previsto para a tarde desta terça-feira (30), no Memorial Jardim das Flores.