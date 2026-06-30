Uma jovem de 24 anos morreu após passar três dias internada em consequência de ferimentos provocados por golpes de faca. A principal suspeita do crime é a própria irmã da vítima, de 33 anos. O caso é investigado pelas autoridades.
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A vítima foi identificada como Welia de Jesus Santos. O crime ocorreu na zona rural de Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia, e a morte foi confirmada no último sábado (27), após ela não resistir aos ferimentos.
Segundo as informações apuradas, as facadas foram desferidas durante uma discussão entre as duas irmãs. A motivação da briga não foi informada pelas autoridades.
Welia chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas morreu após permanecer internada por três dias.
Informações preliminares apontam que uma terceira irmã procurou a delegacia da região para registrar a ocorrência. Equipes da 38ª Companhia Independente da Polícia Militar também foram acionadas e atenderam o caso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e trabalha para esclarecer a dinâmica dos fatos e a motivação da agressão.