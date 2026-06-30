A morte de uma adolescente de 17 anos encontrada dentro de uma mala provocou comoção e repercussão internacional. O principal suspeito do crime é um australiano de 46 anos, preso quando tentava deixar o país. Ele nega participação no homicídio, mas permanece detido enquanto o caso é investigado.
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A vítima foi identificada como Tunchanok Donhomla, conhecida como "Nong Cake". O corpo foi localizado dentro de uma mala abandonada às margens de uma linha férrea na cidade de Pattaya, na Tailândia.
Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança registraram a jovem entrando em um hotel acompanhada do suspeito. Horas depois, o homem foi flagrado deixando o estabelecimento sozinho, transportando uma mala de grandes dimensões.
O australiano foi preso no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangcoc, enquanto tentava embarcar para a Austrália. Apesar da detenção, ele afirmou às autoridades que não tem envolvimento no crime.
A investigação segue em andamento. As autoridades tailandesas aguardam os resultados da autópsia e de exames periciais que deverão ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte da adolescente e confirmar a dinâmica dos fatos.