Um vídeo criado com inteligência artificial que mostra um chute de Vini Jr. terminando em gol durante a Copa do Mundo viralizou nas redes sociais e ultrapassou a marca de 100 mil visualizações poucas horas após a publicação. O responsável pela produção é o jornalista Rodrigo Correia, que decidiu apostar na tecnologia para recriar um dos lances mais comentados da competição.
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Morador de São José dos Campos, Rodrigo contou que, após anos atuando no jornalismo, decidiu empreender na área de produção audiovisual. Recentemente, ele criou uma agência especializada em vídeos profissionais com o apoio de ferramentas de inteligência artificial.
Segundo o jornalista, a ideia surgiu a partir de uma sugestão de um amigo, que imaginou como seria se o chute de Vini Jr. tivesse terminado em gol. A partir disso, Rodrigo utilizou recursos de IA para editar rapidamente o lance e publicou o resultado em seu perfil no Instagram.
"Não foi muito custoso. Com as ferramentas que existem hoje para vídeo, consegui fazer a edição rapidamente", afirmou.
A repercussão surpreendeu o criador. Em cerca de três horas, o conteúdo já havia ultrapassado 100 mil visualizações, além de acumular milhares de curtidas e compartilhamentos.
Para Rodrigo, o sucesso do vídeo está diretamente ligado ao sentimento do torcedor brasileiro. Na avaliação dele, muitos internautas gostariam de ter visto a jogada resultar em gol, e a inteligência artificial permitiu transformar esse desejo em uma versão virtual da realidade.
"O desejo do brasileiro era ver aquele lance terminar em gol. Acho que isso ajudou muito, junto com o momento da Copa e o alcance que a inteligência artificial proporciona", explicou.
O episódio também mostra como as novas ferramentas de IA têm ampliado as possibilidades da produção audiovisual, permitindo criar conteúdos hiper-realistas em poucos minutos e impulsionando o alcance de publicações nas redes sociais.