Um vídeo criado com inteligência artificial que mostra um chute de Vini Jr. terminando em gol durante a Copa do Mundo viralizou nas redes sociais e ultrapassou a marca de 100 mil visualizações poucas horas após a publicação. O responsável pela produção é o jornalista Rodrigo Correia, que decidiu apostar na tecnologia para recriar um dos lances mais comentados da competição.

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Morador de São José dos Campos, Rodrigo contou que, após anos atuando no jornalismo, decidiu empreender na área de produção audiovisual. Recentemente, ele criou uma agência especializada em vídeos profissionais com o apoio de ferramentas de inteligência artificial.