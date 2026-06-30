Uma mulher obteve na Justiça o reconhecimento do direito de receber parte de um prêmio milionário da Mega-Sena após comprovar que mantinha um acordo verbal para realizar apostas em conjunto com o ganhador. A decisão foi baseada em provas como mensagens, áudios e depoimentos de testemunhas.

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O caso foi analisado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O prêmio, de R$ 117,5 milhões, foi sorteado em 31 de maio de 2022 e teve como vencedor um bolão com 42 cotas registrado em Blumenau.