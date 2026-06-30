Uma mulher de 29 anos morreu 17 dias após dar à luz por cesariana. Segundo a família, ela sofreu uma perfuração no intestino durante o procedimento cirúrgico, desenvolveu uma infecção generalizada e não resistiu às complicações. O caso é alvo de denúncias de supostas falhas no atendimento médico.

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A vítima foi identificada como Jessyca Santos Mendonça. Ela passou pela cesariana no dia 8 de junho, no Hospital da Mulher Intermédica Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com relatos dos familiares, o bebê nasceu com quadro de asfixia grave e precisou ser reanimado pela pediatra presente no parto.