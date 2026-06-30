30 de junho de 2026
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ACIDENTE

URGENTE: Motociclista bate na traseira de carro em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na região sul de São José
Acidente na região sul de São José

Um grave acidente foi registrado no começo da noite desta terça-feira (30) na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. A colisão aconteceu nas proximidades do Aeroclube, no sentido Jardim Satélite, na zona sul da cidade.

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De acordo com as informações iniciais, um motociclista teria atingido a traseira de um automóvel que seguia pela rodovia. Com a força do impacto, o condutor da motocicleta foi arremessado ao solo e sofreu um forte impacto.

Até por volta das 19h20, a vítima permanecia desacordada no local e ainda aguardava atendimento das equipes de resgate. O estado de saúde do motociclista não havia sido oficialmente informado.

O acidente provocou lentidão no trânsito no trecho, enquanto motoristas reduziam a velocidade ao passar pela ocorrência.

As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A identidade da vítima e as causas do acidente ainda não foram divulgadas.

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