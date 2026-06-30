Três anos após a morte da atriz Akanksha Dubey, o caso continua sendo lembrado em discussões sobre saúde mental, prevenção do suicídio e o impacto das redes sociais na identificação de sinais de sofrimento emocional. A artista morreu aos 25 anos, em março de 2023, e o episódio ganhou grande repercussão dentro e fora da indústria cinematográfica indiana.
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Akanksha Dubey foi encontrada morta em um hotel na cidade de Varanasi, na Índia, depois de não comparecer às gravações de um trabalho. Integrantes da equipe de produção foram até o local e localizaram a atriz sem vida no quarto onde estava hospedada.
As autoridades iniciaram a investigação tratando o caso como uma possível morte por suicídio. Dias antes, a atriz havia realizado uma transmissão ao vivo nas redes sociais em que apareceu chorando e conversando com seguidores. Após a confirmação da morte, o vídeo passou a circular amplamente na internet.
Na época, pessoas próximas afirmaram que Akanksha não demonstrava sinais evidentes de depressão nem havia comentado sobre pensamentos suicidas, o que aumentou a comoção em torno do caso.
A investigação ganhou novos desdobramentos após a mãe da atriz, Madhu Dubey, registrar uma denúncia pedindo o aprofundamento das apurações. Ela apontou suspeitas envolvendo o ex-namorado da artista, o cantor e ator bhojpuri Samar Singh, e o irmão dele, Sanjay Singh, alegando que a filha teria sofrido ameaças e agressões antes de morrer.
Os laudos divulgados pelas autoridades indicaram que a autópsia não encontrou sinais aparentes de violência física e apontou o enforcamento como causa da morte. A polícia também investigou a presença de uma pessoa que teria acompanhado a atriz ao hotel na noite do ocorrido, além de denúncias de que o ex-companheiro teria adotado comportamento controlador e tentado dificultar oportunidades profissionais da artista.
Mesmo anos após a morte, o caso segue sendo citado em debates sobre o papel das plataformas digitais diante de conteúdos que possam indicar vulnerabilidade emocional. Especialistas discutem o uso de tecnologias, incluindo sistemas de inteligência artificial, para identificar possíveis sinais de risco em publicações e transmissões ao vivo, permitindo o acionamento de alertas e a oferta de apoio.
No Brasil, pessoas que enfrentam sofrimento emocional ou pensamentos relacionados ao suicídio podem procurar ajuda especializada. O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188 e por canais digitais, além da importância do acompanhamento de profissionais de saúde mental quando necessário.