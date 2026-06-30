Três anos após a morte da atriz Akanksha Dubey, o caso continua sendo lembrado em discussões sobre saúde mental, prevenção do suicídio e o impacto das redes sociais na identificação de sinais de sofrimento emocional. A artista morreu aos 25 anos, em março de 2023, e o episódio ganhou grande repercussão dentro e fora da indústria cinematográfica indiana.

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Akanksha Dubey foi encontrada morta em um hotel na cidade de Varanasi, na Índia, depois de não comparecer às gravações de um trabalho. Integrantes da equipe de produção foram até o local e localizaram a atriz sem vida no quarto onde estava hospedada.