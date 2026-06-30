Duas jovens morreram e outras pessoas ficaram envolvidas em um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (30). As vítimas, de 16 e 18 anos, estavam em uma caminhonete que capotou após sair da pista. O motorista e outro ocupante deixaram o local antes da chegada das equipes de resgate.
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O acidente aconteceu por volta de 0h25, na BR-101, em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Giovanna Eduardo Santiago, de 16 anos, e Islena Tarcila Sousa Cutrim, de 18 anos.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mãe de Islena, que atua como enfermeira no pronto atendimento da cidade, estava de plantão quando recebeu a notícia da morte da filha. Ao todo, cinco pessoas ocupavam a Chevrolet S10. Uma passageira saiu ilesa.
Ainda conforme as informações, o condutor e outro homem deixaram o local antes da chegada das autoridades e, até a última atualização, não haviam sido encontrados.
A Polícia Rodoviária Federal informou que uma garrafa de vodka quase vazia foi localizada no interior da caminhonete. Já a concessionária Arteris Litoral Sul apontou, como hipótese inicial, que o motorista perdeu o acesso à via marginal, atingiu uma placa de sinalização e, em seguida, o veículo capotou.
Equipes da PRF e da concessionária atenderam a ocorrência, que provocou a interdição da via marginal durante os trabalhos de resgate e remoção. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.