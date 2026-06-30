Duas jovens morreram e outras pessoas ficaram envolvidas em um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (30). As vítimas, de 16 e 18 anos, estavam em uma caminhonete que capotou após sair da pista. O motorista e outro ocupante deixaram o local antes da chegada das equipes de resgate.

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O acidente aconteceu por volta de 0h25, na BR-101, em Barra Velha, no Litoral Norte de Santa Catarina. As vítimas foram identificadas como Giovanna Eduardo Santiago, de 16 anos, e Islena Tarcila Sousa Cutrim, de 18 anos.