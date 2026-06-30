Uma influenciadora digital ganhou grande repercussão nas redes sociais após divulgar um vídeo em que expõe um blogueiro com quem supostamente teria marcado um encontro por meio de um aplicativo de relacionamentos. Na gravação, ela afirma que o rapaz enfrentou dificuldades de desempenho durante o momento íntimo e ainda reclama dos gastos que teve com o encontro.

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As imagens mostram o homem deixando o local enquanto a influenciadora afirma ter pago o transporte dele. Durante a gravação, ela também faz ameaças de expô-lo nas redes sociais, dizendo que o tornaria "famoso" na internet.