Um pinguim-de-Magalhães foi resgatado na manhã desta terça-feira (30), na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no Litoral Norte.
O animal, ainda jovem, foi encontrado debilitado e encalhado na faixa de areia por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo, que realizaram o primeiro atendimento e acionaram o Instituto Argonauta.
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Após o resgate, o pinguim foi encaminhado ao Centro de Reabilitação e Despetrolização, em Ubatuba. No local, ele passará por avaliação clínica e receberá acompanhamento veterinário até estar em condições de retornar ao mar.
Segundo o Instituto Argonauta, o inverno marca o período de migração dos pinguins-de-Magalhães, que deixam as áreas de reprodução na Patagônia, na Argentina e no Chile, e seguem em direção ao litoral brasileiro.
A instituição explica que os animais jovens costumam ser os mais encontrados nas praias, por ainda terem pouca experiência para enfrentar a longa viagem. Muitos chegam ao litoral debilitados e com baixo peso.
Somente nesta terça-feira, o Instituto Argonauta registrou diversos acionamentos envolvendo pinguins em praias de Ubatuba, o que indica o início do período de maior ocorrência da espécie no Litoral Norte.
Desde o começo da temporada de inverno, já foram contabilizadas 128 ocorrências de pinguins-de-Magalhães entre São Sebastião e Ubatuba. Desse total, 28 animais foram encontrados vivos e 12 seguem em reabilitação.