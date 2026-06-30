Um pinguim-de-Magalhães foi resgatado na manhã desta terça-feira (30), na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no Litoral Norte.

O animal, ainda jovem, foi encontrado debilitado e encalhado na faixa de areia por equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo, que realizaram o primeiro atendimento e acionaram o Instituto Argonauta.

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