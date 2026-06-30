Uma idosa de 78 anos, identificada como Maria Aparecida Nunes Lourenço, morreu na manhã desta terça-feira (30) após ser atropelada por um ônibus em Guaratinguetá. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 10h53, na rua José Bonifácio, na área rural do município. A vítima atravessava a via pública quando foi atingida por um ônibus da empresa Rodoviário Oceano Ltda.

Ainda segundo o registro policial, o coletivo havia parado para o desembarque de passageiros e, ao retomar o deslocamento, acabou atingindo a pedestre. A dinâmica do acidente ainda será apurada.