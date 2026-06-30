A professora Michele Ramos, da rede municipal de ensino de São José dos Campos, desabafou sobre o episódio que a levou a sofrer um colapso nervoso numa escola da rede municipal, nesta terça-feira (30).

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Segundo o relato dela, alunos do 8º ano colocaram uma lâmina de vidro em seu copo com água, que ela poderia ter bebido. Michele disse que não chegou a beber porque percebeu uma movimentação incomum entre os estudantes.