Um homem procurado pela Justiça, com dez mandados de prisão em aberto, foi preso por policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (5º BPM/I) durante patrulhamento no bairro Chácara Silvestre, em Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (26), quando os policiais abordaram um veículo VW/Voyage ocupado por três pessoas. Durante a revista pessoal e a vistoria no automóvel, nenhum material ilícito foi encontrado.
No entanto, ao realizar a consulta dos antecedentes criminais dos ocupantes, os policiais constataram que um dos passageiros era procurado pela Justiça e possuía dez mandados de prisão em aberto.
Segundo a Polícia Militar, os processos envolvem crimes previstos nos artigos 155 (furto), 157 (roubo) e 171 (estelionato) do Código Penal.
Diante da confirmação dos mandados, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Taubaté, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
A Polícia Militar destacou que a prisão foi resultado do trabalho de patrulhamento ostensivo realizado pela equipe da Força Tática na cidade.