Um homem procurado pela Justiça, com dez mandados de prisão em aberto, foi preso por policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (5º BPM/I) durante patrulhamento no bairro Chácara Silvestre, em Taubaté.

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A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (26), quando os policiais abordaram um veículo VW/Voyage ocupado por três pessoas. Durante a revista pessoal e a vistoria no automóvel, nenhum material ilícito foi encontrado.