30 de junho de 2026
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CAPTURA

PM prende procurado em Taubaté com 10 mandados de prisão

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Policiais militares da Força Tática prenderam o suspeito (imagem ilustrativa)
Policiais militares da Força Tática prenderam o suspeito (imagem ilustrativa)

Um homem procurado pela Justiça, com dez mandados de prisão em aberto, foi preso por policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar do Interior (5º BPM/I) durante patrulhamento no bairro Chácara Silvestre, em Taubaté.

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A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (26), quando os policiais abordaram um veículo VW/Voyage ocupado por três pessoas. Durante a revista pessoal e a vistoria no automóvel, nenhum material ilícito foi encontrado.

No entanto, ao realizar a consulta dos antecedentes criminais dos ocupantes, os policiais constataram que um dos passageiros era procurado pela Justiça e possuía dez mandados de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Militar, os processos envolvem crimes previstos nos artigos 155 (furto), 157 (roubo) e 171 (estelionato) do Código Penal.

Diante da confirmação dos mandados, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Taubaté, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

A Polícia Militar destacou que a prisão foi resultado do trabalho de patrulhamento ostensivo realizado pela equipe da Força Tática na cidade.

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