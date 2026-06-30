A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Alto do Cruzeiro, área que já era alvo de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes, na última sexta-feira (26).

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Segundo a PM, os policiais avistaram um casal que demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Como ambos já eram conhecidos pelas equipes em razão de denúncias anteriores de tráfico de drogas, foi realizada a abordagem.