A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro Alto do Cruzeiro, área que já era alvo de denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes, na última sexta-feira (26).
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Segundo a PM, os policiais avistaram um casal que demonstrou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Como ambos já eram conhecidos pelas equipes em razão de denúncias anteriores de tráfico de drogas, foi realizada a abordagem.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o suspeito 48 pedras de crack, sete pinos de cocaína, R$ 1.147 em dinheiro e dois aparelhos celulares. Ainda de acordo com a corporação, o homem admitiu ser o proprietário dos entorpecentes e dos demais materiais apreendidos.
Com a mulher que o acompanhava foi localizado um cigarro com substância semelhante à maconha. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária, onde prestou depoimento e acabou liberada após os procedimentos de polícia judiciária.
Já o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.