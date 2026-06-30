Um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (30), no Anel Viário de São José dos Campos, causa congestionamento no trânsito local.

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A Prefeitura de São José dos Campos informou que a ocorrência foi registrada na avenida Florestan Fernandes, sentido sul, próximo ao Viaduto Kanebo.