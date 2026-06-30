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AGORA: Acidente no Anel Viário causa congestionamento em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Trânsito congestionado no Anel Viário, em São José
Trânsito congestionado no Anel Viário, em São José

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (30), no Anel Viário de São José dos Campos, causa congestionamento no trânsito local.

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A Prefeitura de São José dos Campos informou que a ocorrência foi registrada na avenida Florestan Fernandes, sentido sul, próximo ao Viaduto Kanebo.

“Agentes da Mobilidade Urbana estão no local acompanhando a ocorrência e orientando os motoristas”, disse a Prefeitura.

Neste momento, há lentidão no trecho. Os condutores devem redobrar a atenção e, se possível, utilizar rotas alternativas até a normalização do trânsito.

*Matéria em atualização.

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