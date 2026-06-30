Uma professora da rede municipal de ensino de São José dos Campos sofreu um colapso nervoso após ser intimidada por alunos do 8º ano, que colocaram uma lâmina de vidro em seu copo com água, que ela poderia ter bebido.

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Michele Ramos disse que não chegou a beber porque percebeu uma movimentação incomum entre os estudantes. A situação ocorreu nesta terça-feira (30), por volta das 8h20, na EMEFI Ildete Mendonça Barbosa, no Parque Residencial União, na região sul da cidade.