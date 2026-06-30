Uma professora da rede municipal de ensino de São José dos Campos sofreu um colapso nervoso após ser intimidada por alunos do 8º ano, que colocaram uma lâmina de vidro em seu copo com água, que ela poderia ter bebido.
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Michele Ramos disse que não chegou a beber porque percebeu uma movimentação incomum entre os estudantes. A situação ocorreu nesta terça-feira (30), por volta das 8h20, na EMEFI Ildete Mendonça Barbosa, no Parque Residencial União, na região sul da cidade.
Diante de cochichos e risadas, a professora disse que pensou que alguém pudesse ter cuspido na água, mas, ao verificar o recipiente, encontrou o pedaço de vidro.
"Foi degradante e fiquei em choque com a atitude de tantos em esperar o pior acontecer", desabafou.
Segundo informações, os alunos foram chamados, juntamente com seus responsáveis, para uma orientação do Conselho Tutelar.
Professora foi atendida em hospital
A professora buscou atendimento médico no Hospital de Clínicas Sul, onde recebeu assistência psicológica. Ela disse que pretende registrar uma CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), documento utilizado para formalizar acidentes ou situações relacionadas ao exercício da atividade profissional.
Apesar do abalo emocional, a professora afirma que deverá retornar às atividades já nesta quarta-feira (1º).
Ela questiona a política de atendimento psicossocial oferecida na rede municipal, afirmando que o suporte é direcionado prioritariamente aos estudantes, sem contemplar os professores.
“A escola tem psicólogos de uma terceirizada, vêm uma vez por semana para trabalhos em grupos com estudantes. Atendem alguns casos específicos de alunos, mas professores não têm”, disse Michele.
O que disse a Prefeitura
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos lamentou “profundamente” o fato registrado na escola Ildete Mendonça Barbosa.
A Secretaria de Educação e Cidadania disse que tomou conhecimento da situação “imediatamente”. “A equipe gestora da unidade prestou pronto atendimento à professora, que recebeu acolhimento e foi encaminhada para atendimento médico”.
A pasta informou que as famílias dos três alunos envolvidos foram convocadas pela direção da escola. Os estudantes foram suspensos até o fim do semestre. O caso também foi encaminhado aos órgãos competentes para as providências cabíveis.
“A Prefeitura reforça que situações dessa natureza são tratadas com rigor, seguindo todos os protocolos de segurança e assistência previstos, com o objetivo de preservar a integridade física e emocional dos profissionais da rede municipal de ensino”, informou.