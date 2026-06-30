Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (29), na região central de Cruzeiro, após tentar enganar os policiais apresentando a identificação do próprio irmão durante uma abordagem.
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De acordo com a PM, a prisão ocorreu durante o reforço do policiamento realizado em razão da intensa movimentação na cidade após a vitória da Seleção Brasileira. Durante o patrulhamento, as equipes abordaram o suspeito, que tentou ocultar sua identidade para evitar a prisão.
No entanto, após consulta ao sistema de identificação fotográfica, os policiais confirmaram a verdadeira identidade do homem e verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de abandono material.
O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Militar, a operação fez parte do esquema especial de segurança montado para acompanhar o aumento da circulação de pessoas em Cruzeiro. Além do cumprimento do mandado de prisão, as equipes intensificaram a fiscalização para coibir infrações de trânsito, manobras perigosas e outras ocorrências registradas durante as comemorações.