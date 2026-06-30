Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (29), na região central de Cruzeiro, após tentar enganar os policiais apresentando a identificação do próprio irmão durante uma abordagem.

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De acordo com a PM, a prisão ocorreu durante o reforço do policiamento realizado em razão da intensa movimentação na cidade após a vitória da Seleção Brasileira. Durante o patrulhamento, as equipes abordaram o suspeito, que tentou ocultar sua identidade para evitar a prisão.