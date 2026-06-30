30 de junho de 2026
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OPERAÇÃO

Procurado tenta usar nome do irmão, mas acaba preso em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Portal Cruzeiro
Homem foi preso durante reforço policial após jogo do Brasil na Copa
Homem foi preso durante reforço policial após jogo do Brasil na Copa

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (29), na região central de Cruzeiro, após tentar enganar os policiais apresentando a identificação do próprio irmão durante uma abordagem.

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De acordo com a PM, a prisão ocorreu durante o reforço do policiamento realizado em razão da intensa movimentação na cidade após a vitória da Seleção Brasileira. Durante o patrulhamento, as equipes abordaram o suspeito, que tentou ocultar sua identidade para evitar a prisão.

No entanto, após consulta ao sistema de identificação fotográfica, os policiais confirmaram a verdadeira identidade do homem e verificaram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de abandono material.

O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, a operação fez parte do esquema especial de segurança montado para acompanhar o aumento da circulação de pessoas em Cruzeiro. Além do cumprimento do mandado de prisão, as equipes intensificaram a fiscalização para coibir infrações de trânsito, manobras perigosas e outras ocorrências registradas durante as comemorações.

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