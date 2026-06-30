São José dos Campos recebe, no próximo 2 de julho, o 1º Encontro de Negócios do Circuito Serra, Fé e Mar, evento que marca a apresentação oficial do novo roteiro turístico regional a agentes de viagens, operadoras e profissionais do setor convidados.

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Promovida pelo Destination SJC e pelo SJK AIRPORT, a atividade será realizada a partir das 9h, no Aeroporto Internacional de São José dos Campos, com rodada de negócios, apresentações institucionais e networking. O evento é exclusivo para convidados do setor.