São José dos Campos recebe, no próximo 2 de julho, o 1º Encontro de Negócios do Circuito Serra, Fé e Mar, evento que marca a apresentação oficial do novo roteiro turístico regional a agentes de viagens, operadoras e profissionais do setor convidados.
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Promovida pelo Destination SJC e pelo SJK AIRPORT, a atividade será realizada a partir das 9h, no Aeroporto Internacional de São José dos Campos, com rodada de negócios, apresentações institucionais e networking. O evento é exclusivo para convidados do setor.
De acordo com a organização, o encontro nasceu com a proposta de apresentar ao mercado um novo produto turístico integrado, capaz de conectar algumas das principais vocações da região: turismo religioso, montanha, natureza, litoral, gastronomia, cultura e negócios.
Lançado em 2025, o Circuito Serra, Fé e Mar reúne 16 municípios da Serra da Mantiqueira, do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e Vale da Fé em uma estratégia conjunta para ampliar o tempo de permanência dos visitantes, aumentar o gasto médio dos turistas e fortalecer a promoção regional de forma coordenada.
Proposta parte de diagnóstico
A proposta parte de um diagnóstico comum ao setor: hoje, grande parte dos visitantes chega à região motivada por um único destino ou experiência — como o Santuário Nacional de Aparecida, as praias do Litoral Norte, o clima de montanha de Campos do Jordão ou compromissos corporativos em São José dos Campos.
O circuito busca mudar essa lógica, estimulando a criação e a venda de roteiros combinados, que mostrem ao visitante a possibilidade de viver diferentes experiências em um mesmo território.
Na prática, a ideia é que quem viaja até Aparecida possa incluir Campos do Jordão ou Cunha no mesmo percurso. Que o visitante que chega a São José dos Campos a trabalho tenha motivos para estender a viagem até São Francisco Xavier, o Litoral Norte ou cidades históricas da região. E que turistas de praia também sejam apresentados à oferta de turismo religioso, cultural e de natureza do interior do Vale do Paraíba.
Circuito Serra, Fé e Mar
O Circuito Serra, Fé e Mar reúne municípios da Serra da Mantiqueira (Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí), do Vale do Paraíba (São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba e Paraibuna), do Litoral Norte (Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela), e do Vale da Fé (Aparecida, Guaratinguetá, Cunha e Lagoinha).
Juntas, essas cidades recebem cerca de 26 milhões de visitantes por ano. A articulação entre poder público, aeroporto, entidades e empresários do setor quer aproveitar esse fluxo já consolidado para transformar a região em um destino de experiências múltiplas, com mais permanência, menos sazonalidade e maior circulação de turistas entre os municípios ao longo do ano.
Entre as metas estão o aumento do tempo médio de permanência do turista de dois para cinco dias, a ampliação do tíquete médio, a qualificação dos serviços e a inclusão do Circuito Serra, Fé e Mar nos catálogos de agências e operadoras do Brasil e do exterior.
Segundo o presidente do Destination SJC, Maurício Guisard, o circuito responde a uma visão mais contemporânea de turismo, baseada na integração entre cidades e no fortalecimento da economia regional.
“O olhar regional é parte do nosso trabalho. São José é um hub estratégico, e quando alguém visita cidades do Circuito Serra, Fé e Mar, São José também ganha, porque essa circulação movimenta a nossa rede hoteleira, a gastronomia, os serviços e toda a cadeia do turismo”, afirmou.
Novos destinos e roteiros
A programação do 1º Encontro de Negócios Serra, Fé e Mar foi desenhada para aproximar agentes de viagens, operadoras, gestores públicos, hotéis, atrativos, receptivos e empresários do setor em um ambiente voltado à geração de oportunidades comerciais. A proposta é apresentar o circuito de forma prática e vendável, conectando destinos, fornecedores e profissionais que podem transformar o roteiro em novos pacotes e experiências para o mercado.
Entre os expositores, estão Accor Hotéis, AEX Tour, Atrio Hotéis, Figueira Pousada Boutique, Louvre Hotels Group, Hampton Inn by Hilton, Ibis Styles, Nacional Inn, Parque Três Pescadores, Rainha Hotéis e Vila Inglesa.
Porta de entrada do circuito
A escolha de São José dos Campos para sediar o primeiro encontro de negócios do Serra, Fé e Mar reforça o papel estratégico da cidade na integração regional. Além da sua infraestrutura hoteleira, gastronômica e corporativa, o município abriga o Aeroporto Internacional de São José dos Campos – SJK AIRPORT, ativo importante para sua consolidação comercial.
Desenvolvido pelo SJK AIRPORT em parceria com prefeituras da região e com o apoio de instituições ligadas ao turismo, o Circuito Serra, Fé e Mar promove o 1º Encontro de Negócios para se consolidar como uma marca regional forte, capaz de transformar o modo como o território é vendido para visitantes do Brasil e do exterior.