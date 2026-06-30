O Praetor 500E, jato executivo de nova geração da Embraer, obteve certificação tripla da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), no Brasil, da FAA (sigla em inglês para Administração Federal de Aviação), nos Estados Unidos, e da EASA (sigla para Agência Europeia para a Segurança da Aviação, em inglês), na Europa.

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Apresentado ao mercado em fevereiro deste ano, ao lado do Praetor 600E, na primeira evolução da família Praetor, o Praetor 500E agora está aprovado para operações em mercados globais.