O Praetor 500E, jato executivo de nova geração da Embraer, obteve certificação tripla da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), no Brasil, da FAA (sigla em inglês para Administração Federal de Aviação), nos Estados Unidos, e da EASA (sigla para Agência Europeia para a Segurança da Aviação, em inglês), na Europa.
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Apresentado ao mercado em fevereiro deste ano, ao lado do Praetor 600E, na primeira evolução da família Praetor, o Praetor 500E agora está aprovado para operações em mercados globais.
Essa aprovação segue a certificação tripla do Praetor 600E, obtida em abril, e reforça o avanço desta nova geração de jatos executivos de porte médio e supermédio da Embraer, atendendo aos mais rigorosos requisitos de segurança e desempenho.
As entregas dos jatos Praetor 500E e Praetor 600E para novos pedidos vão começar em 2029.
“O Praetor 500E exemplifica os diferenciais da plataforma Praetor, líder da categoria em desempenho e tecnologia, agora aprimorado com uma experiência de cabine de nova geração,” afirma Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva.
“Alcançar a tripla certificação antes do planejado e dentro das especificações é uma forte evidência da nossa excelência em engenharia, eficiência operacional e execução disciplinada.”
Jato executivo Praetor 500E
Com alcance transcontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km), transportando quatro passageiros e reservas IFR da NBAA, o Praetor 500E possibilita voos sem escalas por toda a América do Norte, incluindo rotas como Miami - Seattle e Los Angeles - Nova York.
Complementando esse desempenho, segundo a Embraer, a aeronave possui maior capacidade de carga útil e conta com cabine completamente redesenhada, com assentos totalmente reprojetados pela Embraer, avançado sistema de gerenciamento de cabine (conhecido pela sigla CMS, de Cabin Management System), e inovações de última geração que aumentam o conforto, a produtividade e a conectividade.
O jato de médio porte mais veloz e de maior alcance também conta com uma abrangente suíte de aviônicos da Embraer – incluindo o exclusivo sistema full fly-by-wire com redução ativa de turbulência, o Embraer Enhanced Vision System (E2VS), e o Sistema de Alerta e Prevenção de Saída de Pista (ROAAS).
Em conjunto, esses sistemas reduzem a carga de trabalho dos pilotos, aumentam a consciência situacional e proporcionam voos mais suaves, ao mesmo tempo em que expandem a flexibilidade operacional para uma gama maior de destinos.