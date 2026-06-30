Votação

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (30), em sessão extraordinária, a chapa indicada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) para assumir a Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté), composta por Letícia Maria Pinto da Costa (reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (vice-reitor).

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Sabatina

A votação foi realizada após uma sabatina, na qual Letícia e Alexandre responderam a questionamentos feitos pelos vereadores. A indicação da chapa foi aprovada por unanimidade.