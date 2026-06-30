30 de junho de 2026
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UNIVERSIDADE

Câmara aprova indicação de Letícia Maria como reitora da Unitau

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Giovana Borghezani/CMT
Por unanimidade, vereadores aprovaram a chapa indicada pelo prefeito Sérgio Victor; Letícia Maria (reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (vice-reitor) irão comandar Unitau pelos próximos quatro anos
Por unanimidade, vereadores aprovaram a chapa indicada pelo prefeito Sérgio Victor; Letícia Maria (reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (vice-reitor) irão comandar Unitau pelos próximos quatro anos

Votação
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (30), em sessão extraordinária, a chapa indicada pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) para assumir a Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté), composta por Letícia Maria Pinto da Costa (reitora) e Alexandre de Paiva Luciano (vice-reitor).

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Sabatina
A votação foi realizada após uma sabatina, na qual Letícia e Alexandre responderam a questionamentos feitos pelos vereadores. A indicação da chapa foi aprovada por unanimidade.

Posse
Com a aprovação pela Câmara, Letícia e Alexandre tomarão posse na próxima sexta-feira (3), para um mandato de quatro anos.

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