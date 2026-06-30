Uma mulher de 78 anos morreu na manhã desta terça-feira (30) após ser atropelada por um ônibus na rua Doutor Castro Santos, no bairro Campo do Galvão, em Guaratinguetá.
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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 10h58, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima já estava sem sinais vitais devido à gravidade dos ferimentos.
Segundo o Samu, o chamado foi registrado inicialmente como uma ocorrência de possível atropelamento envolvendo um ônibus. Durante a regulação médica, o solicitante informou que não estava no local e que se encontrava emocionalmente abalado, o que impossibilitou o fornecimento de mais detalhes sobre o acidente.
A CRU (Central de Regulação de Urgências) ainda tentou contato telefônico com pessoas que estivessem no local, porém não obteve sucesso. Com as informações disponíveis, foi enviada a Unidade de Suporte Avançado e, de forma preventiva, houve solicitação de apoio da Polícia Militar e do Departamento de Trânsito.
Enquanto a equipe se deslocava para o atendimento, novas informações foram repassadas à Central e imediatamente transmitidas aos profissionais que seguiam para a ocorrência.
Ao chegar ao endereço, os socorristas confirmaram que a idosa havia morrido em decorrência das lesões sofridas no atropelamento. Diante da constatação do óbito, não houve possibilidade de intervenção médica.
A ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que isolou e preservou o local para a realização da perícia e dos procedimentos legais. As circunstâncias do atropelamento serão apuradas pelas autoridades.