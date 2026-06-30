Uma mulher de 78 anos morreu na manhã desta terça-feira (30) após ser atropelada por um ônibus na rua Doutor Castro Santos, no bairro Campo do Galvão, em Guaratinguetá.

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O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 10h58, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima já estava sem sinais vitais devido à gravidade dos ferimentos.