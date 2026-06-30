Um motoboy de 19 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (29) após a Polícia Militar localizar uma estrutura completa para cultivo de maconha dentro de uma residência, no Centro de Potim. Além das plantas da droga, os policiais apreenderam estufas, fertilizantes, porções de maconha e equipamentos utilizados na produção do entorpecente.
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A ocorrência foi registrada por volta das 19h, em uma casa na rua Jânio da Silva Quadros. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até o endereço após receber denúncias de moradores informando que o jovem armazenava drogas no imóvel e poderia possuir uma arma de fogo.
Ao chegarem ao local, os policiais relataram que sentiram um forte odor de maconha assim que o morador abriu a porta. Questionado, o suspeito admitiu que havia drogas na residência e autorizou espontaneamente a entrada da equipe para a realização das buscas.
PM encontrou estufa para cultivar maconha
Durante a vistoria, os policiais encontraram porções de maconha já prensadas e, em um quarto trancado, cuja chave foi entregue pelo próprio morador, localizaram uma estufa equipada com iluminação artificial, ventiladores e termômetro.
No local havia dois vasos com plantas de maconha, além de diversos recipientes, fertilizantes e materiais utilizados para o cultivo da droga. Uma segunda estufa destinada ao cultivo também foi apreendida.
No total, foram recolhidos duas estufas para cultivo de maconha, diversos fertilizantes, três frascos de fertilizante, uma porção de maconha prensada com aproximadamente 36 gramas, um ramo seco da droga pesando 28 gramas, uma planta de maconha de 334 gramas e outra planta, juntamente com folhas já colhidas, totalizando 316 gramas.
Apesar das denúncias iniciais, nenhuma arma de fogo foi localizada na residência. O jovem afirmou ser usuário de drogas e negou possuir armamento.
Suspeito foi preso por fabricação e tráfico
A perícia da Polícia Científica esteve no imóvel para realizar os trabalhos técnicos. Conforme o boletim de ocorrência, a estrutura encontrada e a quantidade de material apreendido levaram o delegado responsável pelo caso a autuar o suspeito em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, fabricação e preparação de entorpecentes.
O investigado exerceu o direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório e negou as acusações. Após o registro da ocorrência, ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Lorena, onde permanece à disposição da Justiça.