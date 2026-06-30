Um motoboy de 19 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (29) após a Polícia Militar localizar uma estrutura completa para cultivo de maconha dentro de uma residência, no Centro de Potim. Além das plantas da droga, os policiais apreenderam estufas, fertilizantes, porções de maconha e equipamentos utilizados na produção do entorpecente.

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A ocorrência foi registrada por volta das 19h, em uma casa na rua Jânio da Silva Quadros. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi até o endereço após receber denúncias de moradores informando que o jovem armazenava drogas no imóvel e poderia possuir uma arma de fogo.