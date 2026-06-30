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Pai é preso após ameaçar a própria filha com uma faca em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça foi preso na zona sul de São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (29), após o acionamento da polícia para intervir em uma situação de violência doméstica.

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Policiais militares da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiram ao local e ouviram o relato da denunciante. Ela alegou ter sido agredida e ameaçada de morte com uma faca pelo próprio pai.

Durante a abordagem, os policiais constataram que ele era procurado pela Justiça e que havia um mandado de prisão expedido contra ele, também por crime de violência doméstica.

As partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o agressor permaneceu preso à disposição da Justiça.

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