Um homem agrediu a companheira e furtou o carro dela em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (30).

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Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e se dirigiu à residência da vítima, na rua das Baleias, no Jardim Aquarius.