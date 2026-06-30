Um homem agrediu a companheira e furtou o carro dela em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (30).
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Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e se dirigiu à residência da vítima, na rua das Baleias, no Jardim Aquarius.
No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro e informou que, após as agressões, ele fugiu levando seu veículo, um Hyundai Creta prata, além de uma bolsa com cartões bancários e um aparelho celular.
As informações sobre o furto foram repassadas às equipes por meio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e do Comando de Força Patrulha iniciaram as buscas e chegaram a acompanhar o veículo pela Rodovia Presidente Dutra, mas o perderam de vista.
Pouco tempo depois, o automóvel foi localizado abandonado na rua Paulo Liberato Cursino, no bairro São Francisco. Dentro do veículo estavam todos os pertences da vítima. O carro foi devolvido à proprietária sem avarias e com todos os objetos recuperados.
O suspeito não foi localizado.