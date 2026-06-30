Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (29), no bairro Jardim São Judas Tadeu, na região sudeste de São José dos Campos. A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de quase 1,3 kg de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack, que seriam comercializados na região.

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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da PM faziam patrulhamento pela rua São Tiago, em uma viela próxima à Travessa Santa Paulina, local conhecido pelas forças de segurança como ponto de venda de drogas. Durante a incursão, os policiais encontraram diversos suspeitos em atitude considerada suspeita.