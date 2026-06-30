Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira (29), no bairro Jardim São Judas Tadeu, na região sudeste de São José dos Campos. A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de quase 1,3 kg de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack, que seriam comercializados na região.
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De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da PM faziam patrulhamento pela rua São Tiago, em uma viela próxima à Travessa Santa Paulina, local conhecido pelas forças de segurança como ponto de venda de drogas. Durante a incursão, os policiais encontraram diversos suspeitos em atitude considerada suspeita.
Ao notar a aproximação da equipe, o grupo fugiu em diferentes direções. Um dos homens chamou a atenção dos policiais ao correr carregando uma sacola plástica preta. Durante a fuga, ele arremessou o objeto sobre o telhado de um imóvel, mas acabou alcançado e abordado.
Na revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, os policiais recuperaram a sacola lançada no telhado e localizaram em seu interior uma grande quantidade de drogas já embaladas para comercialização.
Apreensão de drogas
Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos 860 gramas de maconha, distribuídas em 399 porções, mais 330 gramas de cocaína, fracionadas em 230 invólucros, e 55 gramas de crack, divididas em 93 pedras. Todo o material foi encaminhado para perícia.
Ainda conforme o registro policial, o homem possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. Após receber voz de prisão, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Como o crime não admite fiança na esfera policial, o suspeito permaneceu preso e foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.
A Polícia Civil requisitou exame pericial para confirmar a natureza dos entorpecentes apreendidos e dará continuidade às investigações sobre a atuação do suspeito no tráfico de drogas na região.