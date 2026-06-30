Um homem foi preso em flagrante em Tremembé, acusado de agredir e ameaçar de morte a companheira. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (29).

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Policiais militares foram acionados pela própria vítima, que informou ter sido agredida com tapas no braço e socos na cabeça, além de receber ameaças de morte por parte do marido. Ela também relatou que ele mantinha uma arma de fogo na residência e manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva, alegando temer por sua vida.