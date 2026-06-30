Um homem foi preso em flagrante em Tremembé, acusado de agredir e ameaçar de morte a companheira. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (29).
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Policiais militares foram acionados pela própria vítima, que informou ter sido agredida com tapas no braço e socos na cabeça, além de receber ameaças de morte por parte do marido. Ela também relatou que ele mantinha uma arma de fogo na residência e manifestou interesse em solicitar uma medida protetiva, alegando temer por sua vida.
Ao chegarem ao imóvel do casal, no Loteamento Residencial Flor do Campo, os policiais localizaram uma pistola calibre 9 mm, um simulacro de arma de fogo e 21 munições do mesmo calibre. Ele negou tê-la agredido ou ameaçado, dizendo que apenas a segurou pelo braço para levá-la para casa após uma discussão.
O suspeito admitiu ser o proprietário da arma e afirmou tê-la comprado em São Paulo por R$ 17 mil para se proteger de ameaças de desafetos.
Ele foi preso e responderá pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, ameaça contra a mulher e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.