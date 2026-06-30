A Prefeitura de Jacareí deu início, neste mês, a um importante trabalho de readequação e melhoria viária para a Rua Padre Eugênio, no Jardim Jacinto. As obras atendem à demanda de crescimento populacional e, consequentemente, ao intenso fluxo viário recebido diariamente pela região oeste.

Os primeiros serviços no local são referentes à drenagem nos canais que cortam a via, tendo em vista a necessidade de melhoria do escoamento das águas da chuva.

O projeto prevê, além da drenagem, uma nova pavimentação, travessias hidráulicas, uniformização das dimensões, calçamento e instalação de ciclovia. O investimento é de cerca de R$ 14 milhões.

Interdições

Durante a realização da obra, serão necessárias alterações no trânsito local. Para evitar o excesso de veículos na ponte Nossa Senhora da Conceição, os motoristas que vêm pela Avenida Santa Helena devem utilizar a rua Otaviano Câmara (ao lado da Caixa), virar à direita na rua Virgílio Carderelli até a rua Chiquinha Schurig, seguindo por ela até a rotatória da Avenida Pensilvânia (ao lado da Padaria Pontual). As intervenções também irão alterar o sentido de três vias. Os detalhes das mudanças podem ser conferidas aqui.