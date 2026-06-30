Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão resultou na morte do motociclista de 44 anos na Rodovia dos Tropeiros (SP-068), trecho de Bananal, no Vale Histórico. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (29) nas proximidades do portal de entrada da cidade, na área central, atingindo o acostamento da rodovia.

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A vítima fatal trabalhava como torneiro mecânico e conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 vermelha. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O condutor do outro veículo, um caminhão VW/13.190 Worker branco pertencente ao município de Barra Mansa (RJ), permaneceu no local e prestou esclarecimentos.