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FATALIDADE

Motociclista morre em acidente com caminhão em rodovia de Bananal

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão resultou na morte do motociclista de 44 anos na Rodovia dos Tropeiros (SP-068), trecho de Bananal, no Vale Histórico. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (29) nas proximidades do portal de entrada da cidade, na área central, atingindo o acostamento da rodovia.

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A vítima fatal trabalhava como torneiro mecânico e conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 vermelha. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O condutor do outro veículo, um caminhão VW/13.190 Worker branco pertencente ao município de Barra Mansa (RJ), permaneceu no local e prestou esclarecimentos.

Após os procedimentos de praxe, o caminhão foi liberado para o motorista, enquanto a motocicleta da vítima foi devolvida ao seu irmão.

A vítima foi identificada no registro policial como Israel Cesar Moutinho, 44 anos. A Polícia Civil registrou ainda que não constava irregularidade relacionada aos veículos no momento da elaboração do boletim.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue sob investigação.

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