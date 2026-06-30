Um homem foi preso por violência doméstica enquanto ameaçava uma mulher em via pública e portava uma arma branca. A prisão ocorreu na madrugada de segunda-feira (29), no bairro Jardim do Vale, em Guaratinguetá.

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para intervir na ocorrência e, no local, constataram os fatos.