A Polícia Civil investiga uma ocorrência de disparos de arma de fogo registrada na madrugada desta terça-feira (30), nas proximidades de uma adega no bairro Parque Residencial Maria Elmira, em Caçapava. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .38 com numeração suprimida e cinco munições intactas.

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Segundo o boletim de ocorrência, equipes da PM foram acionadas pelo Copom após denúncias de tiros na avenida Ana Pereira Fonseca. Na primeira averiguação, os policiais não localizaram nenhuma irregularidade. Minutos depois, outra equipe informou ter ouvido novos estampidos ao acessar a via.