Um caminhão que transportava pilhas alcalinas para aparelhos auditivos teve a carga roubada na rodovia Fernão Dias, após sair de Guarulhos com destino a Varginha (MG). O motorista foi deixado em Jacareí e houve troca de tiros entre criminosos e policiais militares em Careaçu, no Sul de Minas, na tarde de sexta-feira (26).
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O caminhão-baú que transportava os produtos foi achado abandonado em uma estrada rural de Careaçu. A carga é avaliada em R$ 743 mil.
De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram a corporação por volta das 17h após perceberem um caminhão parado em uma via de acesso rural, com pessoas em retirada de carga do veículo. Ao chegar ao ponto indicado, os militares encontraram o caminhão sem ocupantes, com o compartimento aberto e produtos espalhados pelo chão.
A carga havia saído do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, com destino ao Porto Seco de Varginha, em Minas Gerais. A suspeita inicial é que a abordagem ao motorista tenha ocorrido no trecho da Rodovia Fernão Dias entre Pouso Alegre e Estiva.
Motorista foi deixado em Jacareí
O motorista foi libertado pelos criminosos e deixado em Jacareí, no Vale do Paraíba. O estado de saúde dele não foi detalhado no relato inicial da ocorrência.
A Polícia Militar foi acionada por moradores que notaram movimentação suspeita em uma estrada rural. O caminhão estava com o baú aberto e parte da carga fora do compartimento.
Após a constatação do roubo, a área foi isolada para perícia da Polícia Civil. No meio dos trabalhos, funcionários de uma fazenda próxima relataram a presença de um carro parado, com motor ligado, a cerca de 500 metros do caminhão.
Os policiais foram a pé até a área indicada. A vegetação dificultava a visão do veículo a partir do ponto onde o caminhão estava. Na aproximação, às margens da Fernão Dias, os militares foram surpreendidos por cerca de quatro disparos de arma de fogo.
A equipe reagiu, recuou para uma área segura e aguardou reforço. Não houve registro inicial de feridos.
Disparos partiram da área onde estava o veículo
A Polícia Militar informou que os disparos partiram da área onde estava o veículo suspeito. Dois policiais penais do Estado de São Paulo, que atuavam em um serviço de escolta na região, também relataram tiros após avistarem o carro.Material de referência geográfica
Com reforço de equipes da região, os policiais fizeram buscas em área de mata e usaram drone para tentar localizar os criminosos. Apesar do cerco, nenhum suspeito foi preso até a última atualização.
O caminhão foi removido para um pátio credenciado da Polícia Civil, junto com o restante da carga. A perícia técnica realizou os levantamentos no local, e o caso vai passar por investigação para identificar os autores, a rota usada pelo grupo e possíveis receptadores.