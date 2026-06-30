Um caminhão que transportava pilhas alcalinas para aparelhos auditivos teve a carga roubada na rodovia Fernão Dias, após sair de Guarulhos com destino a Varginha (MG). O motorista foi deixado em Jacareí e houve troca de tiros entre criminosos e policiais militares em Careaçu, no Sul de Minas, na tarde de sexta-feira (26).

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O caminhão-baú que transportava os produtos foi achado abandonado em uma estrada rural de Careaçu. A carga é avaliada em R$ 743 mil.