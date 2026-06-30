30 de junho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Baep apreende 887 porções de drogas e prende suspeito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso e 887 porções de entorpecentes foram apreendidas em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta de 18h55 de segunda-feira (29), no bairro São Judas Tadeu.

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Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram e prenderam o suspeito de realizar venda e armazenamento de drogas. Com ele, foram apreendidos 1,245 kg de drogas distribuídos em:

  • 230 eppendorfs de cocaína;
  • 317 invólucros de maconha;
  • 165 tiras de maconha;
  • 93 porções de crack;
  • 53 potes de dry;
  • 23 pedaços de maconha;
  • seis potes de maconha.

As drogas apreendidas e o responsável foram encaminhados à Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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