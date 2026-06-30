Um homem foi preso e 887 porções de entorpecentes foram apreendidas em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta de 18h55 de segunda-feira (29), no bairro São Judas Tadeu.

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Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram e prenderam o suspeito de realizar venda e armazenamento de drogas. Com ele, foram apreendidos 1,245 kg de drogas distribuídos em: