O desaparecimento do idoso Antonio Martins, 68 anos, portador de Alzheimer, mobiliza buscas por cidades do Vale Histórico. Segundo familiares, ele desapareceu em Lavrinhas há uma semana e pode estar desorientado, sem conseguir informar sua identidade ou pedir ajuda.

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Imagens de uma câmera de segurança registraram Antonio caminhando com feixes de bambu no bairro Rio Claro, região que faz divisa com o município de Queluz. O idoso mora no Jardim Mavisou, em Lavrinhas.