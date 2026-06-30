O desaparecimento do idoso Antonio Martins, 68 anos, portador de Alzheimer, mobiliza buscas por cidades do Vale Histórico. Segundo familiares, ele desapareceu em Lavrinhas há uma semana e pode estar desorientado, sem conseguir informar sua identidade ou pedir ajuda.
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Imagens de uma câmera de segurança registraram Antonio caminhando com feixes de bambu no bairro Rio Claro, região que faz divisa com o município de Queluz. O idoso mora no Jardim Mavisou, em Lavrinhas.
Segundo o boletim de ocorrência, ele foi visto pela última vez por volta das 13h30, nas proximidades da igreja do bairro Pinheiros, às margens da rodovia Deputado Nesralla Rubez.
Beatriz Martins, filha de Antonio, disse que a família recebeu diversas informações de que o pai estaria em outras cidades do Vale Histórico, mas nenhuma se confirmou até o momento.
Antonio tem o hábito de caminhar pela região
No momento do desaparecimento, o idoso usava camiseta azul ou roxa, calça preta, boné e chinelo. Segundo a família, Antonio tem o hábito de caminhar pela região, mas sempre retornava para casa.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que as buscas pelo desaparecido continuam através da DIG (Delegacia de Investigações Gerais). Foram realizadas diligências com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Prefeitura Municipal e a equipe da unidade segue empenhada para a localização do idoso.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Antonio pode entrar em contato com a polícia pelo telefone 190 ou com a família, no telefone (12) 99176-0260.