A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) recebeu autorização para ampliar a captação de água na bacia do Rio Paraíba do Sul, sistema responsável pelo abastecimento de cidades do Vale do Paraíba e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A medida, de caráter excepcional e temporário, permitirá reforçar o Sistema Cantareira durante o período de estiagem.

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A decisão foi oficializada após acordo firmado entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, com participação da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), da SP Águas, IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) e do INEA (Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro).